Страсти по утильсбору: Что ответили на запросы Life.ru ФТС, Минпромторг и Генпрокуратура Оглавление ФТС объяснила, почему за машину могут потребовать доплату Как проверить утильсбор перед покупкой машины Генпрокуратура обнаружила нарушения в работе таможни Почти 12 тысяч случаев: что выяснили при проверке ФТС Почему сама таможня по-разному объясняла правила расчёта Владельцы автомобилей уже судятся из-за миллионных доплат Что ответил Минпромторг и изменятся ли правила утильсбора Кто защитит покупателей автомобилей от новых требований ФТС объяснила Life.ru, почему за уже оформленную машину могут потребовать доплату. Редакция получила ответы ведомств и документы Генпрокуратуры о нарушениях таможни и многомиллионных начислениях Доначисление утильсбора обернулось для автовладельцев многомиллионными расходами даже после оформления машины. © Коллаж Life.ru, изображение сгенерировано ИИ

Представьте: вы купили автомобиль, получили все документы, поставили машину на учёт и спокойно ездите. Проходит год или два — и неожиданно приходит уведомление от таможни. А многим россиянам и представлять не надо. Оказывается, за автомобиль нужно доплатить утильсбор. Причём речь может идти о миллионе рублей или даже большей сумме.

Самое неприятное, что подобное требование иногда рискует получить не только человек, который привёз машину из-за границы, но и её следующий владелец. Даже если он покупал автомобиль уже в России и не участвовал в таможенном оформлении.

Life.ru решил разобраться, почему так происходит и как покупателям защитить свои деньги. Мы направили официальные запросы в Федеральную таможенную службу (ФТС) и Минпромторг. Кроме того, в распоряжение редакции поступили документы Генпрокуратуры и таможенных органов.

Выяснилось, что надзорное ведомство само обнаружило нарушения в работе таможни, из-за которых автовладельцы сталкивались с запоздалыми доначислениями и пенями. А в материалах одной из проверок ФТС упоминаются почти 12 тысяч случаев, по которым возникли вопросы к расчёту утильсбора.

ФТС объяснила, почему за машину могут потребовать доплату

Для начала разберёмся, что такое утильсбор. Это обязательный платёж, связанный с будущей утилизацией автомобиля. Его уплачивают при производстве машины в России или её ввозе из-за границы. Размер зависит от характеристик автомобиля и других предусмотренных законом условий.

Проблема в том, что даже после уплаты сбора и оформления машины таможня может проверить, правильно ли была рассчитана сумма.

В официальном ответе на запрос Life.ru ФТС пояснила: такие проверки проводятся в течение трёх лет с момента ввоза автомобиля после уплаты утильсбора.

Если выясняется, что денег заплатили меньше положенного или при оформлении нарушили правила, таможенные органы могут потребовать доплату.

Но самое интересное касается тех, кто покупает уже ввезённую машину.

В ФТС сообщили Life.ru, что при неуплате утильсбора обязанность по внесению денег при определённых обстоятельствах может возникнуть не только у первоначального импортёра, но и у людей, которые приобрели автомобиль впоследствии.

Проще говоря, машину мог привезти один человек, затем продать другому, а вопрос о недоплаченном утильсборе возникнет уже после продажи.

При этом ФТС подчёркивает, что таможенные органы действуют в рамках закона и не могут самостоятельно менять правила расчёта или перечень тех, кто обязан платить.

Отдельно мы спросили о добросовестных покупателях — людях, которые не знали и не могли знать о проблемах с оформлением автомобиля (то есть о читателях Life.ru).

«Понятие „добросовестности приобретателя“ относится к иной области права и не закреплено в законодательстве об исчислении и уплате утилизационного сбора», — сообщили Life.ru в ФТС.

Однако это не означает, что любой новый владелец автоматически обязан погасить долг импортёра.

Фото © Александр Манзюк/ТАСС

Верховный суд ранее разъяснял: при решении вопроса о взыскании утильсбора с последующего покупателя имеет значение, знал ли человек или должен ли был знать о том, что сбор первоначально уплатили не полностью.

То есть обстоятельства покупки и доступная человеку информация могут стать важными аргументами в суде.

Как проверить утильсбор перед покупкой машины

Здесь возникает вполне понятный вопрос: что делать человеку, который только собирается покупать автомобиль?

Допустим, продавец показывает электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), машина зарегистрирована, никаких очевидных проблем с документами нет.

Как убедиться, что через год таможня не попросит доплатить крупную сумму?

Life.ru задал этот вопрос ФТС.

Ведомство рекомендовало покупателям заранее прописывать в договоре купли-продажи, что утильсбор полностью уплачен. Там же можно предусмотреть возмещение убытков, если продавец сообщил недостоверную информацию.

Например, если после покупки выяснится, что за автомобиль недоплатили утильсбор, договор может помочь новому владельцу потребовать компенсацию с продавца.

Но здесь есть нюанс: даже такое условие договора не гарантирует, что таможня не предъявит требование о доплате самому покупателю.

Кроме того, для правильной проверки суммы нужны документы о первоначальном оформлении машины, её характеристиках и предыдущей эксплуатации.

Обычный покупатель может не иметь доступа ко всем этим сведениям.

В ФТС также напомнили, что передача информации, полученной таможенными органами, ограничена положениями Таможенного кодекса ЕАЭС.

Получается непростая ситуация. Человеку советуют проверять документы перед покупкой, но часть информации, необходимой для полноценной проверки, может оказаться ему недоступна.

В своём ответе Life.ru ФТС не назвала государственного онлайн-сервиса, который позволял бы покупателю заранее получить окончательную гарантию, что утильсбор рассчитан правильно и новых требований не появится.

Ранее Life.ru уже рассказывал, как оспорить доначисление утильсбора. Теперь редакция выяснила, что проблема затрагивает не только действия самих автомобилистов, но и работу государственных органов.

Фото © О.Спиридонов/Бизнес Online/ТАСС

Генпрокуратура обнаружила нарушения в работе таможни

Пока ФТС объясняет, почему таможня вправе проверять платежи и требовать дополнительные деньги, Генпрокуратура обращает внимание на другую сторону проблемы.

В распоряжении Life.ru оказалось представление Генпрокуратуры, направленное руководителю ФТС в декабре 2025 года.

Это официальный документ, в котором надзорное ведомство перечисляет выявленные нарушения и требует принять меры.

Как следует из представления, таможенные органы не всегда своевременно проверяли правильность расчёта утильсбора.

Например, граждане ввозили в Россию автомобили, собранные в Казахстане из иностранных комплектующих. Таможня принимала расчёты, и некоторое время претензий не возникало.

Но позже, при повторных проверках, владельцам начали предъявлять требования о доплате.

По данным Генпрокуратуры, только в регионе деятельности Южного таможенного управления владельцам 293 автомобилей предъявили требования на сумму свыше 284 миллионов рублей.

И это ещё не всё.

Помимо самой доплаты, на владельцев легла дополнительная финансовая нагрузка в виде пеней — около 88 миллионов рублей.

Пени — это дополнительные деньги, которые начисляются за просрочку обязательного платежа.

Генпрокуратура указала, что ненадлежащая и несвоевременная работа таможенных органов создала условия для таких начислений.







Ведомство также обратило внимание, что запоздалые требования о доплате противоречат принципам правовой стабильности и определённости и приводят к росту социальной напряжённости.

Проще говоря, государственный контроль должен быть организован так, чтобы люди могли понимать свои обязанности и рассчитывать финансовые последствия своих действий.

Генпрокуратура потребовала устранить выявленные нарушения, усилить контроль за работой таможенных органов и рассмотреть вопрос об ответственности виновных сотрудников.

При этом важно понимать: прокуратура не утверждала, что все доначисления незаконны. В ходе проверок выявлялись и случаи, когда граждане действительно недоплачивали обязательные платежи.

Но представление подтверждает главное: проблемы возникали не только из-за действий автомобилистов. Нарушения обнаружились и в работе самой таможенной системы.

Почти 12 тысяч случаев: что выяснили при проверке ФТС

Ещё один документ, поступивший в Life.ru, касается автомобилей казахстанского производства.

В письме Южного акцизного таможенного поста со ссылкой на проверку ФТС от 14 апреля 2026 года говорится о 11 944 случаях возможного неприменения специальной формулы расчёта утильсбора.

Фото © Юрий Смитюк/ТАСС

Причём все эти случаи относятся к одному таможенному посту.

Что это означает простыми словами?

Для некоторых автомобилей, ввозимых из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), действуют особые правила расчёта утильсбора. В определённых ситуациях учитывается разница в таможенных платежах, из-за которой итоговая сумма сбора может существенно увеличиться.

Именно с применением такого расчёта возникли вопросы.

В документах говорится, что почти 12 тысяч операций были выделены для проверки на предмет возможного неприменения этой формулы.

Но это не означает, что все 11 944 расчёта были незаконными или что всем владельцам выставили дополнительные счета. Но речь идёт о случаях, которые как минимум требуют перепроверки.

В письме Южного акцизного таможенного поста со ссылкой на проверку ФТС говорится о 11 944 случаях возможного неприменения компенсационной формулы утильсбора. Документ предоставлен Life.ru.

Согласно письму, проверочные мероприятия планировалось завершить до 1 декабря 2026 года.

Однако ситуация становится ещё интереснее, если посмотреть на другой документ.

Почему сама таможня по-разному объясняла правила расчёта

В редакцию также поступило письмо Южного акцизного таможенного поста от 4 августа 2025 года.

В нём таможенный орган объяснял, почему специальную формулу нельзя применять к определённым автомобилям, произведённым в государствах ЕАЭС.

Речь шла о машинах, которые собирались, в частности, в Казахстане из иностранных комплектующих.

Суть спора довольно простая: при изготовлении автомобиля таможенные пошлины могли рассчитываться по иностранным деталям, из которых его собрали, а не по стоимости готовой машины.

Именно поэтому возник вопрос, можно ли использовать при расчёте утильсбора формулу, связанную с таможенными платежами.

В письме от августа 2025 года таможенный пост сделал вывод о неприменимости этой формулы к описанной категории автомобилей.

Однако позднее, 30 октября 2025 года, центральный аппарат ФТС публично разъяснил, что формула может применяться и к машинам, произведённым в ЕАЭС, если соблюдены определённые условия их таможенного оформления.







Получается, в документах описаны разные подходы к расчёту сбора.

Это ещё не доказывает, что таможенные органы прямо противоречат друг другу: для такого вывода нужно сопоставить конкретные обстоятельства производства и ввоза автомобилей. Но для владельцев подобных машин, согласитесь, вопрос принципиальный. От того, какая формула применяется, может зависеть, придётся ли доплачивать крупную сумму.

Именно правильность расчётов стала одной из причин судебных споров между автомобилистами и таможней.

Владельцы автомобилей уже судятся из-за миллионных доплат

Проблема дошла до судов.

Один из примеров — история Оксаны Твердохлебовой, которая приобрела в Казахстане Kia Sorento 2024 года выпуска.

При ввозе автомобиля в Россию она уплатила утильсбор в размере 844 800 рублей. Таможенный орган принял расчёт и оформил соответствующие документы.

Но позднее сумму пересчитали.

Автовладелице предъявили требование доплатить более 1,18 миллиона рублей. Вместе с пенями общая сумма достигла примерно 1,58 миллиона рублей.

19 марта 2026 года Аксайский районный суд Ростовской области признал доначисление незаконным.

Однако затем решение отменили в апелляции, а кассационный суд в сентябре 2026 года не нашёл оснований для его пересмотра.

Есть и другой пример. В деле Романа Распопова требования таможни составили более 1,84 миллиона рублей утильсбора и около 582 тысяч рублей пеней.

Судебные решения по этому спору также оказались в пользу таможни.

Важно, что в обоих случаях речь шла о людях, которые сами ввозили автомобили. Ситуация с покупателями, приобретавшими машины уже в России, имеет свои юридические особенности.

Тем не менее эти дела показывают: даже если таможня первоначально приняла расчёт и оформила документы, это не исключает последующей проверки и требования о доплате.

Представители автовладельцев сообщили Life.ru, что по трём спорам направлены жалобы в Верховный суд России. В частности, по делу Галины Башкировой, по сведениям заявителей, 23 октября 2026 года были истребованы материалы дела.

При этом процессуальный статус всех трёх обращений ещё требует подтверждения. Само направление жалобы не означает, что Верховный суд уже принял её к рассмотрению или пересмотрел решение.

Что ответил Минпромторг и изменятся ли правила утильсбора

Life.ru также обратился за разъяснениями в Министерство промышленности и торговли России.

В официальном ответе ведомство напомнило, что правила уплаты утильсбора устанавливаются федеральным законодательством и постановлениями Правительства.

При этом Минпромторг сообщил о подготовке проекта новых правил.Они должны объединить и уточнить порядок расчёта, уплаты, взыскания и возврата утильсбора. В том числе документ касается автомобилей, которые физические лица ввозят для личного пользования. Проект был опубликован 10 ноября 2026 года. Но важно понимать: пока это именно предложение изменить правила, а не уже вступивший в силу порядок.

В ответе Life.ru Минпромторг также пояснил, что вопросы проверки документов, массовости доначислений и создания открытого сервиса с информацией об уплате утильсбора относятся к компетенции ФТС.

При этом министерство не сообщило о введении специальных гарантий, которые защищали бы добросовестных покупателей от требований о доплате за нарушения первоначального импортёра.

Фото © Ведомости/ТАСС

Кто защитит покупателей автомобилей от новых требований

Проблемой уже заинтересовались и в Госдуме.

Среди предложений депутата — создать государственный реестр, в котором можно будет проверить полноту уплаты утильсбора по конкретной машине.

Также предлагалось рассмотреть временный запрет на взыскание доначислений с покупателей, которые не знали о нарушениях первоначального импортёра, и возможность рассрочки крупных платежей.

Однако пока это предложения, а не действующие гарантии.

Официальные ответы ведомств показывают, что проблема остаётся открытой.

ФТС объясняет, почему закон позволяет проверять платежи и требовать дополнительные суммы. Минпромторг разрабатывает новые правила. Генпрокуратура ранее обнаружила нарушения в работе таможенных органов.

А обычный автомобилист остаётся перед непростым вопросом: как убедиться, что машина полностью оформлена и через несколько лет за неё не придётся платить ещё раз?

Пока из полученных Life.ru ответов не следует, что покупатель может получить такую окончательную гарантию через общедоступный государственный сервис. Поэтому история с утильсбором касается не только людей, которые самостоятельно ввозят автомобили из-за границы. Она важна и для тех, кто покупает подержанную машину в России. Ведь даже наличие ЭПТС, регистрация автомобиля и документы об уплате сбора не всегда означают, что государство больше не будет проверять правильность первоначального расчёта.

Главный вопрос теперь заключается в том, как сделать эти проверки предсказуемыми для граждан и кто должен отвечать за последствия ошибок, если они были допущены при первоначальном оформлении автомобиля.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.