С 2027 года россиянам станет сложнее экономить на утилизационном сборе при ввозе иномарок через страны ЕАЭС. Новые правила позволят учитывать недоплаченные таможенные платежи при расчёте сбора. Об изменениях в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

По словам специалиста, речь не о внезапном повышении ставок, а об объединении уже действующих механизмов в единый правительственный документ. Индексация утильсбора проводится регулярно на протяжении нескольких лет.

Раньше некоторые покупатели оформляли автомобили, например, в Киргизии, где таможенные платежи могли быть ниже российских, а затем переправляли их в РФ. Теперь выявленную разницу смогут включать в расчёт утилизационного сбора. Таким образом, подобная схема может лишиться финансовой привлекательности.

Воропаев напомнил, что этот платёж служит в том числе инструментом поддержки отечественного автопрома. По его мнению, государство стремится ограничить поток дешёвого импорта, чтобы защитить российских производителей от потери рынка.

«Задача правительства заключается в том, чтобы не допустить разрушения российского автопрома из-за дешёвого импорта. Если полностью убрать барьеры и массово ввозить автомобили из Китая, внутренние предприятия могут потерять рынок», — пояснил он.

Сильнее всего новые условия могут затронуть покупателей мощных и дорогих иномарок: для некоторых моделей размер сбора уже сопоставим с ценой автомобиля. В результате часть потребителей может отказаться от такой покупки или переключиться на менее мощные машины.

Тема ужесточения правил автомобильного импорта уже получила продолжение. Life.ru сообщил о новом проекте Минпромторга, который предусматривает изменение условий льготного утильсбора и пересмотр платежей за машины, оформленные через страны ЕАЭС. В частности, предлагается учитывать разницу между фактически внесёнными за рубежом таможенными платежами и суммами, рассчитанными по российским правилам.