Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля Ford Focus с грузовиком Scania в Башкирии. Прокуратура Кушнаренковского района взяла выяснение обстоятельств аварии под контроль. Об этом сообщили в пресс-службе.

ДТП произошло около 08:00 на 23-м километре автодороги Р-240. По предварительным данным, легковая машина врезалась в большегруз, который двигался впереди. От полученных травм скончались водитель Ford Focus и двое его пассажиров.

На место происшествия для координации работы правоохранительных органов выехал исполняющий обязанности прокурора Кушнаренковского района Айнур Ахмедьянов. Надзорное ведомство контролирует установление причин и всех обстоятельств смертельного столкновения.

В начале ноября в Татарстане произошла другая тяжёлая авария с участием легкового автомобиля и большегруза. При столкновении Lada Xray с грузовиком Volvo в Сармановском районе погибли четыре человека, включая ребёнка, ещё одна несовершеннолетняя пассажирка получила тяжёлые травмы.