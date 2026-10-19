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Регион
Опубликовано 19 октября, 20:09

Фура снова устроила ДТП на перекрёстке в Турции, где недавно погибли две девушки

Двое россиян попали в массовое ДТП с фурой в Турции

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

Двое россиян оказались участниками массового ДТП с грузовиком на юге Турции. Водитель большегруза проехал на красный свет и протаранил легковушку, в которой находились отец и сын. Последнего госпитализировали с травмами. Об этом сообщает местный телеканал Kanal V.

Авария произошла 17 октября на трассе D-400 в районе Манавгата провинции Анталья. Игорь К. находился за рулём автомобиля, остановившегося на перекрёстке Сюраль. Рядом с ним сидел сын. В этот момент в их машину врезался грузовик под управлением местного жителя Хамзы Булута.

После первого столкновения грузовик задел пикап, которым управлял Мустафа Оджал. В результате повреждения получили сразу три автомобиля. Травмы получили сын и пассажирка пикапа Фатма Оджал. Прибывшие на место медики оказали пострадавшим помощь и доставили их в больницы.

Водитель пикапа рассказал журналистам, что спокойно ожидал разрешающего сигнала светофора, когда почувствовал удары сзади и сбоку. По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения водителем грузовика.

На этом же перекрёстке менее месяца назад произошла похожая трагедия. Тогда фура также проехала на запрещающий сигнал светофора, столкнулась с легковым автомобилем и опрокинулась на остановку общественного транспорта.

РСТ запросил информацию у туроператоров после ДТП с россиянами в Анталье
РСТ запросил информацию у туроператоров после ДТП с россиянами в Анталье

Ранее Life.ru рассказывал о гибели 20-летней россиянки Арины Даутовой и 23-летней гражданки Азербайджана Алёны Довгалёвой в той аварии 27 сентября. Девушки оказались под прицепом грузовика. Чтобы извлечь погибших, спасателям пришлось использовать тяжёлую технику. Водителя фуры после оказания медицинской помощи задержали по распоряжению прокуратуры.

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Николь Вербер
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