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Регион
Опубликовано 14 октября, 20:36

РСТ запросил информацию у туроператоров после ДТП с россиянами в Анталье

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Среди россиян, пострадавших в ДТП с микроавтобусом в турецкой Анталье, не оказалось клиентов крупных туроператоров — членов Российского союза туриндустрии. Об этом сообщили в пресс-службе РСТ после обращения к туристическим и страховым компаниям.

Авария произошла 14 октября в районе Коркутели на трассе, ведущей в Фетхие. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал с дороги. Травмы получили девять человек, включая шестерых граждан России.

Всех пострадавших доставили в государственную больницу Коркутели. Медики диагностировали у пассажиров лёгкие травмы, угрозы для их жизни нет. Местные правоохранители начали выяснять обстоятельства происшествия.

Пять россиян пострадали в ДТП с автобусом в аэропорту Антальи
Пять россиян пострадали в ДТП с автобусом в аэропорту Антальи

Ранее в Анталье произошла ещё одна крупная авария с пассажирским транспортом. На трассе Анталья — Ыспарта перевернулся автобус, в результате чего травмы получили 17 человек. Однако, как уточняли российские дипломаты, граждан РФ среди пострадавших не было.

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Николь Вербер
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