Пять россиян пострадали в ДТП с автобусом в аэропорту Антальи

Пять россиян получили ушибы при столкновении автобуса с машиной наземной службы в аэропорту Антальи. Среди пострадавших — ребёнок 2023 года рождения, сообщает ТАСС.

Пять россиян пострадали в результате ДТП с автобусом в аэропорту Антальи. Видео © X / havahabercom

Всех доставили в больницу. По информации врачей, серьёзных повреждений нет, состояние пациентов оценивается как стабильное.

Генконсульство РФ в Анталье связалось с медицинским учреждением и страховой компанией и готово оказать необходимую помощь.

Автобус вёз пассажиров, прибывших из Москвы, к терминалу аэропорта. Во время движения навстречу ему выехала машина наземных служб, после чего произошло столкновение.

Ранее два человека погибли и ещё пятеро пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Белогорском округе Амурской области. По предварительным данным, водитель Toyota Prius Alpha выехал на встречную полосу и столкнулся с ГАЗ-172442, после чего в аварию попал Lexus RX 270.