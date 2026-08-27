Пять россиян пострадали в ДТП с автобусом в аэропорту Антальи
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Пять россиян получили ушибы при столкновении автобуса с машиной наземной службы в аэропорту Антальи. Среди пострадавших — ребёнок 2023 года рождения, сообщает ТАСС.
Пять россиян пострадали в результате ДТП с автобусом в аэропорту Антальи. Видео © X / havahabercom
Всех доставили в больницу. По информации врачей, серьёзных повреждений нет, состояние пациентов оценивается как стабильное.
Генконсульство РФ в Анталье связалось с медицинским учреждением и страховой компанией и готово оказать необходимую помощь.
Автобус вёз пассажиров, прибывших из Москвы, к терминалу аэропорта. Во время движения навстречу ему выехала машина наземных служб, после чего произошло столкновение.
Ранее два человека погибли и ещё пятеро пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Белогорском округе Амурской области. По предварительным данным, водитель Toyota Prius Alpha выехал на встречную полосу и столкнулся с ГАЗ-172442, после чего в аварию попал Lexus RX 270.
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