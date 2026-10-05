Фуры встали на подъёмах, сугробы выросли до 20 см: Снегопад накрыл трассу М-5

Сильный снегопад серьёзно затруднил движение по федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. Проблемы на магистрали подтверждает Госавтоинспекция региона.

Ural Mash сообщает, что большегрузы не могут преодолеть заснеженные подъёмы и вынуждены останавливаться на обочинах. В расположенных рядом с трассой населённых пунктах высота сугробов местами приблизилась к 20 сантиметрам.

Наиболее серьёзные затруднения возникли на 1622-м и 1638-м километрах М-5. Причиной стали обильный снег, ухудшение видимости и гололедица. Дорожные службы расчищают магистраль в усиленном режиме.

Автомобилистам рекомендовали отказаться от дальних поездок до улучшения погоды. Особенно это касается машин на летних шинах. Водителей также просят снизить скорость, увеличить дистанцию и учитывать возможные задержки в пути.

На отдельных отрезках ситуация уже различается. Так, на 1587-м километре трассы в Ашинском районе идёт небольшой снег, однако движение там осуществляется в полном объёме.

Ранее Life.ru сообщал, что из-за снегопада, метели и гололедицы на М-5 уже вводили ограничения для автобусов, маршруток и грузовиков. После улучшения обстановки проезд восстановили, однако дорожные службы продолжили работать в усиленном режиме.