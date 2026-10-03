На трассе М-5 в Челябинской области сняли ограничения

В Челябинской области восстановили движение автобусов, маршрутных такси и грузовиков по участку трассы М-5 «Урал» от границы Башкирии до Чебаркуля. О снятии запрета сообщило региональное управление МЧС.

Ограничения действовали на отрезке с 1548-го по 1799-й километр. Их ввели вечером 2 октября из-за снега, метели, гололедицы и ухудшения видимости.

Несмотря на открытие трассы, дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме. На федеральные дороги Челябинской и Курганской областей вывели весь парк техники подрядчиков, проезжую часть обрабатывают противогололёдными материалами.

На наиболее сложных участках дежурят экипажи Госавтоинспекции. Автомобилистов просят не превышать скорость, соблюдать дистанцию, использовать сезонные шины и перед поездкой проверять исправность машины.

В ночь на 3 октября на Урале выпал первый снег этой осени. В Свердловской области снегопад ухудшил видимость на трассе Серов — Североуральск — Ивдель, а синоптики предупредили жителей региона о сильном ветре и гололёде. В горных районах Челябинской области снег также покрыл дороги, из-за чего на М-5 образовалась зимняя скользкость.