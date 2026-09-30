Футболист Скарпа сделал «Смерть Ивана Ильича» Толстого бестселлером в Бразилии

Повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» резко набрала популярность в Бразилии после рекомендации футболиста Густаво Скарпы. Книга вышла на первое место среди самых продаваемых изданий на бразильском Amazon. Полузащитник «Атлетико Минейро» записал видео о произведении и объяснил, чем оно его заинтересовало.

После выхода ролика интерес к повести заметно вырос. В сентябре пользователи в Бразилии стали искать «Смерть Ивана Ильича» в Google на 300% чаще, чем месяцем ранее. Об этом сообщила Folha de S.Paulo.

Густаво Скарпа о повести Льва Толстого. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gustavoscarpa10

Видео Скарпы на YouTube набрало более 700 тыс. просмотров. Футболист рассказывает о книгах в социальных сетях с 2019 года. Раньше он публиковал короткие комментарии, а теперь выпускает более подробные ролики и разбирает произведения, которые ему действительно понравились.

Скарпа говорит, что осознаёт влияние на свою аудиторию и поэтому внимательно относится к книжным рекомендациям.

«Я давно понял, какое у меня влияние, какая у меня власть и ответственность. Поэтому стараюсь делать простую вещь: делиться тем, что мне нравится», — сказал Скарпа.

В ближайшем списке футболиста «Война и мир» Льва Толстого, «Шинель» и другие повести Николая Гоголя, «Миф о Сизифе» Альбера Камю и «Красное и чёрное» Стендаля. Также Скарпа планирует взяться за произведения Фёдора Достоевского.

Ранее этим летом редкие книги русских классиков стали целью серии краж из европейских библиотек. Злоумышленников особенно интересовали произведения Александра Пушкина, Николая Гоголя и Михаила Лермонтова. Посетители выдавали себя за исследователей, заказывали редкие издания, фотографировали и измеряли книги. Позже оригиналы исчезали, а на их месте сотрудники обнаруживали копии.