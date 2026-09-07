Автор гимна Адыгеи и народный писатель Исхак Машбаш умер в 96 лет

Народный писатель Адыгеи Исхак Машбаш скончался на 97-м году жизни. О его смерти сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Машбаш носил звание Героя Труда России, а также был народным писателем Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Абхазии. За свою жизнь он создал сотни поэтических и прозаических произведений, посвящённых истории, культуре и людям родной земли.

«Исхак Шумафович был поистине голосом адыгского народа, он создал сотни поэтических и прозаических произведений: десятки томов книг, посвящённых истории и судьбе родной земли, её красотам, людям, которые здесь живут — от древних времён до современности», — написал Кумпилов.

Машбаш также является автором текста гимна Республики Адыгея. Много лет он возглавлял региональный Союз писателей, поддерживал молодых литераторов и представлял адыгскую культуру на российских и международных площадках.

Писатель внёс вклад в перевод Корана на адыгейский язык. Кроме того, благодаря его работе на нём появились произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Некрасова, Сергея Есенина и Владимира Маяковского.

Исхак Машбаш родился 28 мая 1930 года в ауле Урупском. Похоронить литератора планируют во вторник, 8 сентября, на его малой родине.

В августе ушёл из жизни член Союза писателей России, поэт и прозаик Андрей Канев. Он занимался литературой, переводами и драматургией, а его произведения публиковались в российских журналах и переводились на несколько языков