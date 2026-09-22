G7 призвала хуситов немедленно прекратить боевые действия

Страны «Группы семи» призвали йеменское движение «Ансар Аллах» немедленно прекратить боевые действия и атаки на гражданское судоходство. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД стран G7 по итогам встречи в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

«Мы призываем хуситов незамедлительно прекратить все военные действия, все угрозы и атаки в отношении гражданских судов, а также вернуться к добросовестному политическому урегулированию», — заявили министры.

Представители Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии также осудили продолжающиеся удары хуситов в Йемене и по территории Саудовской Аравии. Кроме того, участники встречи призвали Иран прекратить вооружать и поддерживать «Ансар Аллах». По позиции G7, такая помощь способствует дальнейшей эскалации и создаёт риски для международной торговли.

Ранее Life.ru сообщал, что хуситы заявили об ответственности за атаку на Эр-Рияд и объекты Saudi Aramco. По версии движения, целями стали стратегические объекты в саудовской столице и инфраструктура нефтяной компании в Янбу.