Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября, 08:30

G7 призвала хуситов немедленно прекратить боевые действия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxx-Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxx-Studio

Страны «Группы семи» призвали йеменское движение «Ансар Аллах» немедленно прекратить боевые действия и атаки на гражданское судоходство. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД стран G7 по итогам встречи в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

«Мы призываем хуситов незамедлительно прекратить все военные действия, все угрозы и атаки в отношении гражданских судов, а также вернуться к добросовестному политическому урегулированию», — заявили министры.

Представители Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии также осудили продолжающиеся удары хуситов в Йемене и по территории Саудовской Аравии. Кроме того, участники встречи призвали Иран прекратить вооружать и поддерживать «Ансар Аллах». По позиции G7, такая помощь способствует дальнейшей эскалации и создаёт риски для международной торговли.

Столб чёрного дыма заметили у аэропорта Эр-Рияда после взрывов
Столб чёрного дыма заметили у аэропорта Эр-Рияда после взрывов

Ранее Life.ru сообщал, что хуситы заявили об ответственности за атаку на Эр-Рияд и объекты Saudi Aramco. По версии движения, целями стали стратегические объекты в саудовской столице и инфраструктура нефтяной компании в Янбу.

Больше новостей о ситуации в Йемене — в разделе «Йемен» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • g7
  • Йемен
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar