Гадалок, проституток и мошенников внесут в единую базу МВД Таджикистана

В Таджикистане гадалок, колдунов, проституток, их клиентов и даже близких родственников собираются поставить под постоянный контроль МВД. В специальную базу также планируют вносить наркозависимых и религиозных деятелей без соответствующего образования, сообщила пресс-службе ведомства в соцсетях.

По информации министерства, новый порядок призван помочь в борьбе с мошенничеством, гаданием и колдовством. В реестре будут собирать персональные данные людей, занимающихся подобной деятельностью, а также тех, кто пользуется их услугами. Сведения планируют передавать профильным государственным структурам.

Причём в МВД предупредили, что под наблюдение могут попасть не только сами гадалки и колдуны, но и их окружение. Гражданам посоветовали держаться подальше от подобных услуг, чтобы самим не оказаться в полицейской картотеке.

Борьба с магией в республике идёт уже несколько лет. Только за первое полугодие 2026 года в Душанбе выявили 93 случая занятия гаданием, а против пяти человек возбудили уголовные дела. За колдовство и гадание в Таджикистане предусмотрены крупные штрафы и административный арест. Повторное нарушение в течение года может обернуться уголовным преследованием и лишением свободы на срок до двух лет. При этом ответственность предусмотрена и для клиентов гадалок.

Ранее Life.ru рассказывал о появлении в России цифровых «белых колдунов» и «православных ведунов», которые маскируют эзотерические услуги под религиозную помощь. Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов предупреждал, что мошенники используют изображения икон, церковную символику и созданные нейросетями отзывы, предлагая снятие порчи, привороты и очищение кармы.