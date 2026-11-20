Российский полузащитник Алексей Батраков возобновил тренировки с «Галатасараем» после повреждения колена. Об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба.

21-летний футболист получил удар по правому колену во время товарищеского матча сборной России против Венесуэлы 17 ноября. После возвращения в Стамбул ему потребовалось восстановление, однако уже 20 ноября он смог присоединиться к партнёрам по команде.

«В матче со сборной Венесуэлы Алексей Батраков получил удар в правое колено и вчера восстанавливался; сегодня он приступил к тренировкам с командой», — говорится в сообщении «Галатасарая».

Во время ноябрьского сбора национальной команды Батраков принял участие в двух встречах. Сначала россияне обыграли Узбекистан со счётом 3:2, а затем одержали победу над Венесуэлой — 2:0.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Галатасарай» 13 матчей, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. При этом клуб пока не уточнил, сможет ли россиянин выйти на поле в ближайшей игре.

Ранее Life.ru рассказывал о необычайной популярности Батракова среди турецких болельщиков. В фирменных магазинах «Галатасарая» начали печатать фамилию российского полузащитника на футболках кириллицей. Такой вариант экипировки заинтересовал местных поклонников клуба.