В фирменных магазинах турецкого «Галатасарая» начали наносить фамилию российского полузащитника Алексея Батракова на футболки кириллицей. Новая услуга появилась на фоне растущей популярности футболиста среди болельщиков стамбульского клуба. Об этом РИА «Новости» рассказали сотрудники двух магазинов.

По словам продавцов, спрос на атрибутику с фамилией россиянина увеличивается после каждого его результативного матча. В одном из крупнейших клубных магазинов, занимающем 11-этажное здание на центральной улице Истикляль, ежедневно продают около пяти-шести таких футболок.

«Форма с фамилией Батракова становится популярнее с каждым днём благодаря его результативности. Можно сказать, что чем больше мячей он забивает, тем выше спрос на форму», — рассказали сотрудники магазина.

Футболка для взрослого болельщика стоит 6250 турецких лир — более 10 тысяч рублей. За нанесение фамилии и номера придётся доплатить ещё 750 лир, или около 1200 рублей. Детская форма с печатью обойдётся в 6 тысяч лир — примерно 9800 рублей.

При этом заказать фамилию Батракова именно кириллицей пока можно только в магазине на домашнем стадионе «Галатасарая» RAMS Park. Такая возможность появилась в субботу, 7 ноября.

Популярность россиянина растёт благодаря его выступлениям за стамбульскую команду. В субботу «Галатасарай» одержал пятую победу подряд — над главным конкурентом и сенсацией сезона «Амедспором», а Батраков вновь отметился забитым мячом. На счету россиянина два гола и три результативные передачи в девяти матчах чемпионата Турции.

После этой встречи клуб с 28 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу. 21 ноября «Галатасарай» сыграет дома против «Самсунспора».