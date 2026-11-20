Турецкий «Галатасарай» может оказаться лишь промежуточным этапом в карьере российского футболиста Алексея Батракова. Такую оценку в интервью «Чемпионату» дал игрок сборной России Андрей Лангович.

«Мы видим, как Лёша Батраков себя показывает в Лиге чемпионов. Четыре гола о чём-то говорят. Уверен, что для него это только начало. У него нет потолка. Думаю, что «Галатасарай» для него — промежуточный этап», — заявил Лангович.

Футболист также рассказал, чем отличаются российские игроки, получившие опыт выступлений за рубежом. По его наблюдениям, они быстрее оценивают происходящее на поле и принимают решения ещё до получения мяча.

В качестве примера Лангович привёл Алексея Миранчука, который также выступал в Лиге чемпионов. По словам защитника, футболисты с международным опытом отмечают более высокий темп матчей, интенсивный прессинг и активную игру с мячом.

«Ты ещё приблизиться не успел, а он уже отпасовал», — описал Лангович скорость принятия решений такими игроками.

Особенно заметна эта разница в умении заранее просчитывать игровые эпизоды. Как объяснил футболист, опытные партнёры успевают несколько раз оценить расположение соперников и определить направление передачи ещё до того, как мяч окажется у них.

Ранее Life.ru сообщал, что дубль Алексея Батракова принёс «Галатасараю» победу над «Штутгартом» в Лиге чемпионов. Российский полузащитник дважды отличился в первые 15 минут встречи, которая завершилась со счётом 2:0. По итогам матча его признали лучшим игроком.