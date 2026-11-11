Вашингтон обратился к Москве с просьбой помочь наладить прямой диалог с Тегераном. Об этом заявил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

«Американцы посетили Москву и попросили [президента России Владимира] Путина поговорить с Ираном ради [организации] прямых переговоров между нами», — рассказал иранский политик.

По словам Галибафа, Тегеран уже передал Вашингтону ответ с изложением своих требований. Однако официальной и конкретной реакции американской стороны на эти предложения пока не последовало.