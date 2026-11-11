Галибаф заявил, что США попросили РФ помочь наладить прямой контакт с Ираном
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Вашингтон обратился к Москве с просьбой помочь наладить прямой диалог с Тегераном. Об этом заявил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.
«Американцы посетили Москву и попросили [президента России Владимира] Путина поговорить с Ираном ради [организации] прямых переговоров между нами», — рассказал иранский политик.
По словам Галибафа, Тегеран уже передал Вашингтону ответ с изложением своих требований. Однако официальной и конкретной реакции американской стороны на эти предложения пока не последовало.
Ранее Life.ru сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио признал отсутствие прорыва на переговорах с Ираном. В публикации от 9 ноября отмечалось, что главными препятствиями для договорённостей остаются иранская ядерная программа, американские санкции и ограничения судоходства через Ормузский пролив. Вашингтон и Тегеран продолжают искать дипломатическое решение, однако принципиальные разногласия между ними сохраняются.