Иран считает утрату доверия к США и чрезмерные требования Вашингтона главными препятствиями для заключения соглашения между двумя странами. Об этом заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

По словам политика, Тегеран не исключает возможности договориться с американской стороной, однако для этого Вашингтон должен выполнять достигнутые договорённости. Галибаф подчеркнул, что действия США не должны вновь приводить к разрушению доверия между государствами.

Галибаф добавил, что сейчас переговорному процессу мешают не только накопившиеся противоречия, но и стремление американской стороны навязать Тегерану завышенные условия. По его оценке, без изменения подхода Вашингтона добиться взаимоприемлемых решений будет сложно.