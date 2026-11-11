В Иране назвали недоверие препятствием для заключения соглашения с США
Мохаммад Багер Галибаф. Обложка © ТАСС / Zuma
Иран считает утрату доверия к США и чрезмерные требования Вашингтона главными препятствиями для заключения соглашения между двумя странами. Об этом заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.
По словам политика, Тегеран не исключает возможности договориться с американской стороной, однако для этого Вашингтон должен выполнять достигнутые договорённости. Галибаф подчеркнул, что действия США не должны вновь приводить к разрушению доверия между государствами.
Галибаф добавил, что сейчас переговорному процессу мешают не только накопившиеся противоречия, но и стремление американской стороны навязать Тегерану завышенные условия. По его оценке, без изменения подхода Вашингтона добиться взаимоприемлемых решений будет сложно.
Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Мохсен Резаи заявил, что Иран отказывается открывать Ормузский пролив до выполнения Соединёнными Штатами семи условий. Он добавил, что Тегеран уже передал свои требования Вашингтону и ожидает прямого ответа.