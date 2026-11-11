Глава американского Минфина Скотт Бессент покинул собственный дом и перебрался на военную базу из-за опасений за свою безопасность. Причиной стали предполагаемые угрозы его жизни со стороны Ирана. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, решение о переезде чиновник принял недавно. При этом насколько серьёзными были поступившие угрозы и существовала ли непосредственная опасность для министра, пока неизвестно.

Бессент оказался не единственным представителем администрации США, которому пришлось менять место проживания из соображений безопасности. По данным NYT, в прошлом году как минимум шесть высокопоставленных американских чиновников также покинули свои дома и перебрались на военные базы либо в другие охраняемые резиденции.

По сведениям журналистов, переезд Бессента связан с усилением мер безопасности вокруг представителей американской администрации на фоне опасений возможных действий Тегерана.

Ранее Life.ru писал, что в Конгрессе США провалилась попытка объявить импичмент министру войны Питу Хегсету. Инициатором процедуры выступил конгрессмен Томас Мэсси, обвинивший главу Пентагона в превышении полномочий и нарушении Конституции. Однако большинство законодателей поддержало передачу резолюции в профильный комитет, фактически остановив её дальнейшее продвижение.