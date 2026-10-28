Галкин* потратил около 350 тысяч рублей на посещение «Золотого мяча»

Юморист Максим Галкин* потратил около 350 тысяч рублей на поездку в Лондон ради церемонии вручения футбольной премии «Золотой мяч». По данным SHOT, артист выбрал одно из самых дорогих мест в зале, а затем сфотографировался с главным трофеем вечера и прошёлся по красной дорожке.

Журналисты узнали, что Галкин* приобрёл билет категории Premium стоимостью около трёх тысяч фунтов стерлингов, или 322 тысяч рублей. Он расположился в партере неподалёку от сцены. Остальная часть расходов, по подсчётам SHOT, пришлась на перелёт в Великобританию. На самой церемонии Галкин* не упустил возможности сделать памятные снимки. Позднее юморист поделился кадрами в социальных сетях, признавшись, что любит лондонский театр Palladium, где ранее выступал с сольным концертом.

Среди гостей премии оказались и другие россияне — бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин и экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий. Их совместные фотографии быстро разошлись по социальным сетям и стали поводом для шуток. Пользователи обсуждали причёску Аршавина и необычную посадку костюмов обоих гостей.

Ранее Life.ru рассказывал об отмене концерта Галкина* в Стамбуле. Выступление, назначенное на 25 октября, сняли с программы после протестов турецких активистов, возмущённых публичной поддержкой Израиля со стороны артиста. К 23 октября организаторы успели продать около половины билетов.

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