Ну вот и всё. Оголтелая любовь к родимому Израилю стоила Галкину* концерта в Турции
Концерт Максима Галкина* в Стамбуле отменили под давлением общественности
Максим Галкин*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru
Концерт Максима Галкина* в Стамбуле, запланированный на 25 октября, отменили после массовых протестов в социальных сетях. Турецкие активисты добились отмены выступления артиста, раскритиковав его публичную поддержку Израиля на фоне конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает газета Sabah.
Мероприятие должно было пройти в Стамбульском конгресс-центре. Однако накануне концерта в турецких соцсетях развернулась кампания с требованием не допускать юмориста на сцену. Некоторые пользователи также выступили за пожизненный запрет на въезд артиста в страну.
Турецкие СМИ напомнили, что артист положительно высказывался о действиях израильской стороны после событий октября 2023 года. Эти публикации вызвали резкую реакцию местных общественных организаций.
Активисты направили официальные обращения в Министерство культуры и туризма Турции, МВД и администрацию губернатора Стамбула. После общественной кампании организаторы приняли решение отменить выступление. Информацию об отмене также распространили турецкие СМИ.
По данным Sabah, к 23 октября было продано около половины билетов на концерт. При этом стоимость посещения составляла от 6 до 24 тысяч турецких лир. Информация о порядке возврата денег зрителям пока не приводится.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Турции потребовали пожизненно запретить Максиму Галкину* въезд в страну. Поводом стали его высказывания в поддержку Израиля. Местные активисты обратились к турецким властям с требованием отменить концерт в Стамбуле, а обсуждение инициативы активно распространялось в социальных сетях.
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