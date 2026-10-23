В Турции призвали пожизненно запретить Максиму Галкину* въезд в страну

Сотни пользователей турецких соцсетей потребовали пожизненно запретить российскому комику Максиму Галкину* въезд в Турцию из-за его позиции по конфликту в секторе Газа. Соответствующие обращения появились после публикации местной газеты Yeni Şafak.

«Мы не хотим видеть сионистов в Турции, запретите ему въезд пожизненно», — говорится в одном из комментариев.

Поводом для недовольства стали прежние высказывания артиста в поддержку Израиля. Турецкая газета Yeni Şafak обратила внимание на противоречия, которые, по мнению редакции, существуют между его позицией по российско-украинскому конфликту и действиям израильских властей. В частности, издание напомнило о публикациях Галкина* в поддержку Израиля и его выступлениях, в которых он отрицал проблемы с недоеданием среди населения сектора Газа.

Материал вызвал обсуждение в турецких социальных сетях. Под публикациями газеты появилось не менее 300 комментариев. Пользователи обратились к администрации президента Турции, Министерству внутренних дел, Министерству культуры, властям провинции и мэрии Стамбула с требованием принять меры в отношении артиста.

К обсуждению присоединились блогеры Эфе Коч, аудитория которого составляет около 560 тысяч подписчиков, и Эрдем Озверен с 538 тысячами подписчиков. Последний основал приложение Boykot Dedektifi, которое помогает выявлять производителей, поддерживающих власти Израиля.

На данный момент информации о решении турецких властей ограничить Галкину* въезд в страну нет.

Ранее в Турции потребовали отменить концерт Максима Галкина* в Стамбуле, который должен состояться 25 октября. Местные активисты направили обращения в МВД, Министерство культуры и городские органы власти. Причиной стали проживание комика в Израиле и его публичные заявления в поддержку действий израильской армии в секторе Газа.