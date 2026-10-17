В Турции требуют отменить концерт Максима Галкина* из-за его поддержки Израиля

В Турции потребовали отменить концерт комика Максима Галкина*, запланированный на 25 октября в Стамбуле. Как сообщает SHOT, местные активисты направили обращения в МВД, Министерство культуры и властям города.

Поводом стали проживание артиста в Израиле и его высказывания в поддержку действий израильской армии в секторе Газа. Кроме того, активисты обратили внимание на то, что Галкин* называл «героем» израильского спецназовца, погибшего в ходе боевых действий.

К требованиям активистов, по данным телеграм-канала, присоединились и местные жители. Они также задаются вопросом, кто организовал выступление и каким образом комик получил приглашение.

Ранее стало известно, что Максим Галкин* выступил на свадьбе пары из Незалежной в Риме. «Беженцы» смогли найти 150 тысяч евро для оплаты выступления беглого комика. За это он радостно исполнял украинские песни и произносил речи о Донбассе.

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