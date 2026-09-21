Галлюцинации и паранойя на третьи сутки: Психиатр рассказал, когда бессонница ведёт к психозу

Недосып ухудшает внимание и эмоциональный контроль уже в первые дни. У уязвимого человека длительное отсутствие сна способно сопровождаться спутанностью, подозрительностью и нарушением восприятия. Об этом Life.ru рассказал врач психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский.

По словам эксперта, после одной плохой ночи обычно страдают скорость реакции и концентрация. Если сон почти отсутствует несколько ночей, мозгу становится труднее отделять важные сигналы от фоновых. Возникают раздражительность, тревога, ощущение нереальности, ошибки восприятия и провалы внимания. У некоторых людей появляются кратковременные галлюцинаторные переживания.

Это не означает, что бессонница неизбежно вызывает шизофрению. Риск зависит от индивидуальной уязвимости, биполярного или психотического расстройства, употребления стимуляторов, алкоголя, лекарств и соматических болезней. Иногда отсутствие потребности во сне является не причиной, а ранним симптомом маниакального состояния.

Опасный сценарий — пытаться удерживать работоспособность энергетиками и стимуляторами, а затем выключаться с помощью алкоголя или случайных снотворных. Такая смена возбуждения и торможения делает состояние менее предсказуемым. За руль и к опасному оборудованию при выраженном недосыпе садиться нельзя.

«Срочная оценка нужна, если человек не спит несколько суток, становится дезориентированным, слышит или видит то, чего нет, резко подозрителен, чрезмерно возбуждён, совершает рискованные поступки или представляет угрозу. Важно сообщить врачу обо всех веществах и препаратах, включая безрецептурные», — добавил специалист.

При обычной бессоннице полезны стабильное время подъёма, ограничение дневного сна, уменьшение вечернего света и стимуляторов, а также работа с причиной тревоги. Но когда нарушено восприятие или критика, советы по гигиене сна уже недостаточны. Сон — не роскошь и не награда после работы, а базовая функция, сбой которой способен стать частью острого психического состояния, заключил собеседник Life.ru.

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