Галустян опубликовал некролог в свой день рождения — многим звёздам стало плохо от такой шутки

Наташа Королёва и Катерина Шпица перепугались из-за необычной шутки Михаила Галустяна. В день своего 47-летия комик опубликовал собственный «некролог», который поначалу выглядел как настоящее сообщение о смерти артиста.

Галустян разместил в соцсетях чёрно-белый портрет с датами 25 октября 1979-го и 25 октября 2026 года. В подписи актёр сообщил о «скоропостижной кончине» своей 46-летней версии, а затем раскрыл смысл розыгрыша: «Причина смерти естественная: очередной день рождения». Комик также пошутил, что кремации не будет.

Одной из первых на публикацию отреагировала Наташа Королёва. Певица призналась, что сначала посмотрела на фотографию и только потом прочитала текст.

«Мишенька, с днём рождения! Но так не шути больше, ааа, мы же все сначала картинку смотрим, а потом читаем! Блин, напугал!» — написала Королёва.

Катерина Шпица тоже не оценила такой способ поздравить себя. По словам актрисы, близкие люди могут испытать настоящий шок, пока не доберутся до объяснения розыгрыша.

«Мне кажется, от такой шутки в первые секунды дыхание перехватывает и дурно становится неравнодушному к тебе человеку», — призналась Шпица.

Шпица пожелала Галустяну здоровья и попросила беречь тех, кто его любит.

Наталья Подольская также попросила артиста больше никого так не пугать. А вот Наталья Ионова, Зара и Сати Казанова предпочли просто поздравить именинника. Алексей Маклаков с юмором заметил, что 47 лет — лишь небольшая остановка перед следующими достижениями.

Сам Галустян завершил необычную публикацию поздравлением своей новой возрастной версии. Судя по реакции коллег, задумка сработала: внимание артист привлёк, хотя далеко не все оценили его чёрный юмор.

Ранее Life.ru рассказывал, что Михаил Галустян впервые раскрыл подробности тайной свадьбы с визажисткой Лилией Киосе. Пара расписалась 26 июня 2026 года, обойдясь без гостей и пышного торжества. Актёр признался, что рядом с новой супругой снова чувствует себя свободным и может дурачиться, не оглядываясь на чужое мнение. Галустян также рассказал о желании вновь стать отцом.