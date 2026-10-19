Никаких гостей и пышных платьев: Михаил Галустян впервые рассказал о тайной росписи с Лилией Киосе

Михаил Галустян впервые рассказал, что женился на Лилии Киосе без свидетелей и пышного торжества. Влюблённые просто пришли в ЗАГС вдвоём, расписались и решили не устраивать праздник. Подробностями личной жизни артист поделился в интервью Лауре Джугелии.

Свадьба состоялась 26 июня 2026 года — на следующий день у избранницы комика был день рождения. По словам Галустяна, красивая дата ему сразу понравилась, а сам брак стал своеобразным подарком возлюбленной. При этом пара не собирается устраивать масштабное торжество и сейчас просто наслаждается совместной жизнью.

«Благодаря Лиле я вновь понял, что я могу быть ребёнком, я могу дурачиться, не стесняюсь быть собой, могу себе позволить не зависеть от общественного мнения», — признался артист.

Галустян рассказал, что встречаться они начали в начале 2026 года. Уже через полгода отношений он сделал предложение, поскольку понял, насколько сильно любит Лилию. По словам комика, чувства оказались взаимными, а сами они стали практически родственными душами.

Артист также признался, что не заключал с новой супругой брачный договор, но не исключает венчания. Кроме того, он хотел бы вновь стать отцом и завести с Лилией общих детей.

До новых отношений Галустян 18 лет состоял в браке с Викторией Штефанец. О разводе супруги объявили в апреле 2025 года, хотя фактически расстались ещё годом ранее. У бывшей пары две дочери — Эстелла и Элина. Михаил подчеркнул, что сохранил хорошие отношения с экс-женой и продолжает участвовать в жизни детей. При этом он отверг предположения, что Киосе стала причиной распада первого брака.