Галузин назвал эфемерными обещания ЕС по безвизу для Армении

Сроки возможной отмены виз между Арменией и Евросоюзом остаются без подтверждения со стороны Брюсселя. Москва не видит в заявлениях ЕС твёрдых гарантий для Еревана, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью газете «Известия».

Дипломат обратил внимание, что Еврокомиссия пока не закрепила сроки визовой либерализации, которые называл премьер-министр Армении Никол Пашинян. Поэтому заявления о скором сближении с ЕС, по оценке Галузина, не подкреплены конкретными обязательствами.

«В своих подопечных европейцы видят лишь источник ресурсов, рабочей силы, а также полностью деиндустриализированный рынок сбыта для собственных товаров и услуг, в том числе по обеспечению безопасности, за которые приходится — во всех смыслах — дорого платить», — заявил Галузин.

Замглавы МИД РФ также считает, что Брюссель подходит к отношениям с Арменией прежде всего с практической точки зрения. В этой связи он назвал обещания о «прекрасном европейском будущем» эфемерными и указал на утилитарное отношение ЕС к республике.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отверг возможность введения виз для граждан России. Он заявил, что у Еревана подобных планов не было и власти заинтересованы в сохранении потока российских туристов. По словам Пашиняна, приезжающие из РФ также помогают продвигать Армению как туристическое направление.