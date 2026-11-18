95-летняя Лидия Доротенко, много лет проработавшая ассистентом по актёрам на «Ленфильме», оказалась в сложной жизненной ситуации. После госпитализации ей помогли перебраться в пансионат актриса Галина Бокашевская и руководитель актёрского отдела киностудии Наталия Михайлова. О судьбе пожилой женщины Бокашевская рассказала сайту MK.ru.

Доротенко знакома зрителям по эпизодическим ролям в фильмах «Полосатый рейс», «В моей смерти прошу винить Клаву К», «Брат», «Морфий» и других картинах. При этом на протяжении 50 лет она работала на «Ленфильме» и помогала молодым артистам начинать карьеру.

О проблемах женщины первой забеспокоилась Наталия Михайлова. Она не смогла найти Доротенко на привычном месте встречи в столовой киностудии. Позже выяснилось, что пожилая актриса находится в больнице. После обследования её перевели в другое медицинское учреждение, а затем возник вопрос о дальнейшем уходе.

Бокашевская рассказала, что во время посещения больницы Доротенко узнала её и попросила забрать домой: «Галя, забери меня отсюда». Актриса пообещала помочь и вместе с Михайловой организовала переезд в пансионат на Васильевском острове. Сотрудница «Ленфильма» также помогла приобрести необходимые вещи и лекарства.

Сейчас Лидия Ивановна находится в пансионате почти две недели. По словам Бокашевской, она в хорошем настроении, ухожена и обеспечена всем необходимым. Однако пожилая женщина плохо ходит и передвигается на инвалидной коляске, поэтому самостоятельно справляться с бытовыми делами ей будет непросто.

Родственники Доротенко, по словам актрисы, пока не выходили с ней на связь. До весны Лидия Ивановна сможет оставаться в пансионате, но сама мечтает вернуться в любимую квартиру на Московском проспекте. Для этого предстоит решить в том числе вопрос с оплатой коммунальных услуг, чтобы не накапливались долги.

Бокашевская также обратилась к знакомым и неравнодушным людям с просьбой навещать пожилую актрису. По её словам, Доротенко очень важно общение, а те, кому она когда-то помогала в профессии, не хотят оставлять её одну в трудный период.