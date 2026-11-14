Восстановление двукратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Шурочкиной после пожара в московской квартире может занять до полугода. При глубоких ожогах реабилитация нередко осложняется образованием рубцов и ограничением подвижности. Об этом RT рассказал бывший врач футбольного «Локомотива» Никита Карлицкий.

По словам специалиста, продолжительность лечения зависит прежде всего от глубины повреждения тканей и расположения ожогов. Особую опасность представляют травмы в области суставов и сгибов, где формирующиеся рубцы могут мешать нормальным движениям.

«К сожалению, процесс реабилитации может быть очень длинным и очень тяжёлым. Это может затянуться до полугода. А если, не дай Бог, повреждены сухожилия, то это очень плохо», — предупредил Карлицкий.

Врач пояснил, что при тяжёлых ожогах могут пострадать не только кожные покровы, но и расположенные глубже ткани. В таких случаях восстановление требует длительного лечения, а образующиеся рубцы и спайки способны существенно ограничивать движения. При этом названные специалистом сроки являются общей оценкой, а не индивидуальным прогнозом для Шурочкиной.

31-летняя спортсменка получила серьёзные ожоги во время пожара, произошедшего вечером 8 ноября в квартире на улице Багрицкого в Москве. Предварительно, причиной возгорания стал биокамин. После происшествия олимпийскую чемпионку госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

По информации родственников, у Марии диагностированы ожоги второй и третьей степени, преимущественно в области груди и живота. Её сестра, певица Нюша, ранее сообщила, что лицо и голова спортсменки не пострадали. Семья оценивает состояние чемпионки как стабильное.

Ранее Life.ru сообщал, что Мария Шурочкина продолжает находиться в реанимации после пожара. По данным НИИ имени Склифосовского от 13 ноября, двукратная олимпийская чемпионка оставалась под наблюдением врачей. Спортсменка проходит лечение после полученных ожогов.