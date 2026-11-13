Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина продолжает находиться в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Спортсменка проходит лечение после пожара в собственной квартире, в результате которого получила серьёзные ожоги. Об этом сообщили «Матч ТВ» в медицинском учреждении.

«Пациентка по-прежнему находится в отделении реанимации», — рассказали представители больницы.

Пожар произошёл вечером 8 ноября в квартире на улице Багрицкого в Москве. По предварительным данным, при заправке биокамина вспыхнула горючая жидкость, после чего пламя перекинулось на одежду спортсменки. Шурочкину госпитализировали с ожогами тела.

После происшествия 31-летней чемпионке провели операцию. Её сестра, певица Нюша, ранее сообщила, что состояние Марии стабильное, а голова и лицо не пострадали.

Шурочкина завоевала золотые медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и 2020 года в Токио, проходивших в 2021-м. Кроме того, спортсменка 11 раз становилась чемпионкой мира и шесть раз выигрывала чемпионаты Европы.

Ранее Life.ru рассказывал, как мать Марии Шурочкиной оценила её настрой после пожара. Оксана Шурочкина назвала дочь настоящим бойцом и отметила её оптимизм. По словам женщины, врачи пока не определились со сроками и объёмом дальнейшего хирургического вмешательства.