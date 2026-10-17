Звезда фильма «Брат» Лидия Доротенко попала в больницу после падения на улице

95-летняя актриса Лидия Доротенко оказалась в больнице после падения на улице Санкт-Петербурга. Пожилую женщину заметили прохожие, которые узнали в ней артистку из фильмов «Брат-2» и «Полосатый рейс», а также сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны».

Инцидент произошёл 17 октября. По информации телеканала «Рен ТВ», во время падения Доротенко ударилась носом. После происшествия актриса пришла в сознание, однако начала отказываться от посторонней помощи.

Артистку доставили в больницу. Других подробностей о состоянии Доротенко после госпитализации не приводят.