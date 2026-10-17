Звезда фильма «Брат» Лидия Доротенко попала в больницу после падения на улице
Лидия Доротенко. Обложка © Кадр из фильма «Брат» 1997, реж. и сцен. Алексей Балабанов
95-летняя актриса Лидия Доротенко оказалась в больнице после падения на улице Санкт-Петербурга. Пожилую женщину заметили прохожие, которые узнали в ней артистку из фильмов «Брат-2» и «Полосатый рейс», а также сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны».
Инцидент произошёл 17 октября. По информации телеканала «Рен ТВ», во время падения Доротенко ударилась носом. После происшествия актриса пришла в сознание, однако начала отказываться от посторонней помощи.
Артистку доставили в больницу. Других подробностей о состоянии Доротенко после госпитализации не приводят.
Ранее Life.ru сообщал, что 95-летнюю актрису нашли на улицах Петербурга в тяжёлом состоянии после того, как она пропала. Продюсер Вячеслав Смородинов обратился за помощью и призвал обратить внимание на положение пожилой артистки. Доротенко осталась без необходимой поддержки.