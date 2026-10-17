Пропавшую 95-летнюю актрису из «Брата» Доротенко нашли в тяжёлом состоянии

Актрису Лидию Доротенко, которая снималась в фильмах «Брат» и «Полосатый рейс», обнаружили в тяжёлом состоянии после её исчезновения. Летом, когда артистке исполнилось 95 лет, коллеги пытались с ней связаться, но не нашли её ни дома, ни на киностудии «Ленфильм». Позже стало известно, что Доротенко находится в Москве.

Продюсер Вячеслав Смородинов рассказал, что состояние и внешний вид пожилой актрисы вызвали у него серьёзные опасения. Он обратился за помощью и попросил привлечь внимание к её ситуации.

«От неё просто шёл зловонный запах. Это ничего страшного, эта женщина пожилая. Я хочу попросить помощи, сделать огласку, у неё очень неприглядный вид», — заявил Смородинов в эфире программы «Пусть говорят».

Продюсер также вспомнил, какой Лидия Ивановна была раньше. По его словам, артистка всегда отличалась жизнерадостностью, охотно общалась с людьми и старалась помогать тем, кто в этом нуждался.

Двоюродный брат Доротенко Анатолий Торопов объяснил, почему близким сложно организовать уход за актрисой. По его словам, родственники сталкиваются с трудностями, поскольку Лидия Ивановна сама отказывается принимать помощь.

Редакция программы связалась с приёмным сыном актрисы Ярославом, который заявил, что о матери у него остались лишь негативные воспоминания.

«Для нас она никто вообще. У нас нет отношений. Она мне неродная мать, взяла меня из детского дома для того, чтобы я ее в старости лет кормил. Мне 58 лет, у меня ни одного положительного воспоминания о ней. Но, когда тебя человек берет, и потом в суде говорит: «Я его специально усыновила, чтобы он меня кормил и поил на старости лет». При этом, когда мне исполнилось шесть лет, отдала меня обратно в детский дом. И я вырос там!» — сказал мужчина.

За годы работы в кино Доротенко сыграла в десятках фильмов и телесериалов. Зрители знают её по картинам «Брат-2», «Полосатый рейс», а также сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны».