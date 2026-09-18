Гарантия суверенитета: Путин назвал российские РВСН самыми оснащёнными в мире

Укрепление российской ядерной триады останется одним из безусловных приоритетов обновлённой государственной программы вооружений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

«Среди безусловных приоритетов, как и прежде, укрепление ядерной триады, которая остаётся гарантией суверенитета нашей страны и играет ключевую роль в сохранении баланса сил в мире», — сказал глава государства.

Отдельно Путин остановился на оснащении Ракетных войск стратегического назначения. По его словам, доля современных вооружений в РВСН достигла 92%.

«Вряд ли какая-то ядерная страна в мире может гордиться показателями, допустим, [как у] наших Ракетных войск стратегического назначения. 92% современности — то есть современных вооружений», — заявил президент.

Ядерная триада России включает стратегические ракетные комплексы наземного базирования, морские стратегические силы и дальнюю авиацию. Их развитие входит в число направлений государственной программы вооружений.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин заявил о бесперебойном снабжении российских бойцов оружием и военной техникой. Президент отметил работу предприятий ОПК по обеспечению войск необходимыми образцами вооружений.