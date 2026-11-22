Учёные использовали звуковую дорожку фильма «Гарри Поттер и философский камень», чтобы понять, как мозг различает речь и музыку. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Авторы работы пытались разобраться, почему человек почти мгновенно понимает, слышит ли он разговор, музыкальное сопровождение или оба типа звука одновременно. Для эксперимента они взяли почти восьмиминутный фрагмент французской версии фильма, в котором есть и диалоги, и музыка.

В исследовании участвовали 11 пациентов с эпилепсией, которым по медицинским показаниям ранее имплантировали электроды для регистрации активности мозга. Пока они слушали запись, специалисты фиксировали работу слуховых областей коры. Отдельно 19 здоровым участникам предложили ту же аудиодорожку и попросили отмечать, когда они слышат речь, музыку или оба сигнала сразу.

Сопоставив результаты, исследователи пришли к выводу, что речь и музыка распознаются по разным акустическим признакам. Для речи особенно важны быстрые изменения звука во времени, а для музыки — то, как звуковая энергия распределяется по частотам.

После этого учёные построили компьютерные модели, которые по активности слуховой коры могли предсказывать, какой тип звука слышит человек. Авторы считают, что уже на уровне акустической обработки в мозге содержится достаточно информации, чтобы различать речь и музыку, хотя более сложные механизмы тоже могут участвовать в этом процессе.

Ранее Life.ru сообщал, что музыка способна уменьшать хроническую боль. Тогда исследователи выяснили, что прослушивание композиций меняет работу мозговых сетей у людей с фибромиалгией и может быть связано со снижением болевых ощущений.