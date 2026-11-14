Американские учёные обнаружили в крови белковый маркер, который может помочь выявлять хроническую травматическую энцефалопатию (ХТЭ) ещё при жизни человека. Это заболевание мозга развивается на фоне многократных ударов по голове, а окончательно подтвердить диагноз до сих пор можно было только после смерти пациента. Результаты исследования опубликованы в научном журнале JAMA.

Открытие сделали специалисты Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Исследователи изучили фрагмент белка eMTBR-tau243, который ранее рассматривали как биомаркер болезни Альцгеймера. Выяснилось, что повышенная концентрация этого вещества также может свидетельствовать о тяжёлой форме хронической травматической энцефалопатии.

В исследовании приняли участие 229 человек с различными нейродегенеративными заболеваниями и без когнитивных нарушений. Особое внимание учёные уделили образцам крови 11 пациентов, у которых ХТЭ была подтверждена после смерти. Концентрация исследуемого белка у них оказалась значительно выше, чем у здоровых добровольцев. Причём чем тяжелее было поражение мозга, тем выше становился показатель.

В группе риска находятся люди, регулярно получающие удары по голове, включая боксёров, регбистов, игроков в американский футбол и военнослужащих. Заболевание может сопровождаться ухудшением памяти, изменениями поведения и нарушениями мышления.

Новый метод показал высокую точность при распознавании тяжёлых стадий ХТЭ, однако ранние формы заболевания определяет значительно хуже. Кроме того, уровень eMTBR-tau243 повышается и при болезни Альцгеймера, поэтому одного анализа крови пока недостаточно для постановки диагноза.

Учёные рассчитывают, что дальнейшие исследования позволят использовать этот показатель для наблюдения за людьми с повышенным риском поражения мозга и оценки эффективности будущих методов лечения.

Ранее Life.ru рассказывал о новых анализах крови для диагностики болезни Альцгеймера. Американский специалист по биомаркерам Николас Эштон предупредил, что подобные тесты пока не предназначены для обследования здоровых людей без симптомов. В США уже разрешили применять четыре анализа крови, помогающих врачам выявлять признаки заболевания, однако их результаты необходимо оценивать вместе с клинической картиной и другими обследованиями.