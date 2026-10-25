Гастрит или изжога? Врач объяснила, что на самом деле происходит с желудком без завтрака

Отказ от завтрака сам по себе не приводит к развитию гастрита. Однако привычка пропускать приёмы пищи и переносить основную часть рациона на вечер может спровоцировать неприятные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала гастроэнтеролог и диетолог клиники «Айрут» Юлия Красная в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, многие люди из-за плотного графика отказываются не только от завтрака, но и от обеда, а полноценно едят лишь вечером. Такой режим питания способен усиливать изжогу, особенно при гастроэзофагеальном рефлюксе.

«Плотный ужин перед сном способен усилить изжогу, особенно у человека с рефлюксом», — пояснила Красная.

Врач добавила, что частое употребление фастфуда и газированных напитков может сопровождаться вздутием и отрыжкой. Кроме того, недостаток клетчатки и жидкости в рационе увеличивает вероятность запоров.

При этом боль в животе после длительного голодания не обязательно свидетельствует о воспалении слизистой желудка. По словам гастроэнтеролога, для выяснения причины дискомфорта необходимо учитывать характер боли, её продолжительность, частоту появления и сопутствующие симптомы.

Действительно, одной из наиболее распространённых причин гастрита является инфекция Helicobacter pylori. Воспаление слизистой желудка также может быть связано с приёмом некоторых обезболивающих препаратов и аутоиммунными нарушениями. Сам по себе пропуск утреннего приёма пищи к установленным причинам заболевания не относится.

Чтобы избежать переедания вечером, Красная рекомендует заранее планировать питание с учётом рабочего или учебного расписания. Например, можно позавтракать дома, взять с собой бутерброд и фрукт, а в течение дня предусмотреть время для полноценного обеда. При регулярной изжоге и болях в животе лучше обратиться к врачу, а не самостоятельно подбирать лекарства.