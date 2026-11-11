Режиссёр Валерия Гай Германика предложила отписаться всем, кому неприятно видеть её после операции. В ответ на критику внешности она записала для соцсети видеообращение и сообщила, что продолжит появляться на публике.

Валерия Гай Германика высказалась об операции и хейтерах. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ germanicaislove_official

«Я достаточно разбираюсь в психологии, чтобы поставить вам диагноз», — обратилась Германика к авторам оскорбительных комментариев. Озвучивать свои оценки она не стала, сославшись на интеллигентность.

Она предложила хейтерам не смотреть на «человека после операции» и отписаться. Остальных зрителей она попросила оставаться на связи. Поводом для обсуждения стал ролик из картинной галереи. Германика появилась в солнцезащитных очках, однако подписчики обратили внимание на изменившийся разрез глаз и начали строить предположения о пластике. Название вмешательства режиссёр в приведённом обращении не уточнила. Предположительно, она изменила разрез глаз или прибегла к блефаропластике.

Брать паузу в публичной жизни она не намерена. По словам Германики, у неё нет ни желания, ни возможности надолго оставаться дома: она собирается продолжать вести соцсети и посещать вечеринки.

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