Россиянам придётся заменить паспорт, если из-за болезни или пластической операции их лицо изменилось настолько, что человека стало трудно узнать по фотографии. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МВД России.

«Замена паспорта производится при наличии следующих оснований: существенное изменение внешности в связи с перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством», — пояснили в ведомстве.

Для оформления нового удостоверения личности в подобной ситуации потребуется представить медицинские справки, подтверждающие причину произошедших изменений, а также остальные необходимые документы.

При этом далеко не каждая косметическая процедура обязывает гражданина обновлять паспорт. Как уточнила юрист Мария Белова, решающим фактором становится возможность идентифицировать владельца по прежнему снимку.

«После увеличения губ или ринопластики паспорт менять нужно не всегда. Все зависит от того, насколько изменилась внешность. Если человека по-прежнему легко узнать по фото, небольшая коррекция не требует замены документа», — объяснила специалист.

Если же черты лица изменились настолько, что установить личность по фотографии затруднительно, придётся получить новое удостоверение.

Ранее Life.ru сообщал, что россиянам не требуется менять паспорт при изменении личной подписи. В МВД пояснили, что документ остаётся действительным, даже если гражданин сознательно решил расписываться по-другому или его привычный росчерк со временем изменился естественным образом.