Дочь актрисы Марии Шукшиной, 37-летняя Анна Шукшина, перенесла операцию на лице за 200 тысяч рублей. Ей сделали липосакцию подбородка и щёк и удалили грыжи под глазами. Об операции девушка подробно рассказала в программе «Ты не поверишь!» на НТВ. Она также разместила в соцсети видео сразу после пластики, где предстала перед фанатами вся в бинтах на лице.

Анна Шукшина перенесла операцию. Видео © Telegram / Анна Шукшина – о спорте и не только

«Ребята, меня переехал поезд. Ладно, шучу. Это всё мой тяжеловесный пауэрлифтинг. Вот так пожала я на мастера спорта в начале года, а в конце года мне вырезали грыжи под глазами, которые он мне просто выдавил», — говорит Анна в ролике.

Шукшина также объяснила, что похудела на 10 килограммов, но, по её словам, жировые отложения на лице остались. Тогда она решила сделать липосакцию. Итоговый результат Анна обещает показать фанатам позже, когда отёки сойдут и швы затянутся.

Напомним, дочь актрисы Марии Шукшиной Анна давно занимается бодибилдингом. Летом она заявила, что планирует набрать вес до 100 килограммов. По её словам, такая физическая форма нужна для участия и победы в конкурсе «Мисс Вселенная». Сейчас вес девушки составляет около 92 килограммов.