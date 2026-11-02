Россия может возобновить экспорт газа в Европу через американские компании, которые станут посредниками между «Газпромом» и покупателями из ЕС. Однако Москва согласится на подобную схему только при выгодных финансовых условиях. Такое мнение NEWS.ru высказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

По словам аналитика, возвращение российских энергоресурсов на западные рынки может стать частью экономических договорённостей Москвы и Вашингтона после урегулирования украинского конфликта.

Один из рассматриваемых вариантов предполагает восстановление транзита через Украину. При этом американские предприниматели предлагают приобрести «Северный поток» и добиваться отмены санкций против газопровода.

Другой сценарий связан с обходом европейских ограничений. Российское топливо смогут закупать компании из США, после чего перепродавать его государствам Евросоюза. Таким образом, американский посредник станет формальным поставщиком сырья.

Однако Юшков предупредил, что подобная конструкция устроит далеко не всех. Европейские власти могут отказаться от сделки, поскольку уже взяли курс на прекращение импорта российского газа.

Для Москвы главным вопросом остаётся стоимость продажи топлива. Кроме того, необходимо определить, кто будет оплачивать украинский транзит и насколько выгодными окажутся новые контрактные условия.

«Может, тогда и за транзит Украине будет платить Европа, а не Россия, в частности «Газпром». Поэтому весь вопрос в условиях», — заключил эксперт.