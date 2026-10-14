Газ на 20 лет и $4,4 млрд: Трамп объявил о крупной сделке США и Тайваня

Тайвань намерен в течение 20 лет покупать 30% газа проекта Alaska LNG и вложить в него до $4,4 млрд. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на митинге в городе Уосилла на Аляске. Власти Тайваня подтвердили прогресс в переговорах, однако детали инвестиций ещё предстоит согласовать.

«Тайвань только что согласился покупать 30% газа, поступающего по газопроводу, в течение следующих 20 лет. Это гарантирует успех. Это одно из крупнейших обязательств в истории в какой бы то ни было сфере», — заявил Трамп.

По данным Министерства экономики Тайваня, государственная CPC рассчитывает ежегодно закупать около 6 млн тонн СПГ после запуска проекта. Возможный объём инвестиций достигает $4,4 млрд.

Alaska LNG предполагает строительство газопровода протяжённостью около 1,3 тыс. километров от севера Аляски к южному побережью, где газ будут сжижать для экспорта. Проект стоимостью около $54 млрд рассчитан на производство до 20 млн тонн СПГ в год.

Интерес Тайваня к проекту появился не сейчас. Ещё в марте 2025 года CPC подписала с Alaska Gasline Development Corporation письмо о намерениях закупать СПГ и рассмотреть участие в инвестициях. В тайваньском Минэкономики тогда объясняли это желанием диверсифицировать поставки и повысить энергетическую безопасность острова.

Трамп также заявил о крупных вложениях Южной Кореи в Alaska LNG. Однако Сеул ранее подчёркивал, что конкретные параметры участия ещё не утверждены и проект продолжает оцениваться с точки зрения коммерческой целесообразности.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин выразил надежду, что США будут выступать против независимости Тайваня. Китайский лидер призвал американскую сторону проявлять осторожность в вопросах, связанных с островом.