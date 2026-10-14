Газ на $80 млрд и контракт на 20 лет: Трамп объявил о гигантской сделке с Тайванем

Тайвань обязался закупить американский сжиженный природный газ на $70–80 млрд в течение ближайших 20 лет. Речь идёт о поставках с будущего комплекса Alaska LNG, который планируют построить на Аляске. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, министр торговли Говард Латник достиг договорённости, благодаря которой Тайбэй будет выкупать 30% газа, поставляемого в рамках проекта. Кроме того, власти острова намерены вложить $4,4 млрд непосредственно в его развитие.

Трамп назвал достигнутые соглашения крупнейшими в истории газовой отрасли. При этом он отдельно подчеркнул участие Южной Кореи, которая, согласно его заявлению, должна направить $50 млрд на развитие энергетической инфраструктуры Аляски.

Сам Alaska LNG предполагает строительство газопровода с севера штата к побережью, где топливо будут сжижать для дальнейшего экспорта. Первые отгрузки планируются на 2031 год. Проект должен обеспечить поставки американского газа прежде всего азиатским покупателям.

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