Газ подорожает на 69%: Армении подсчитали цену возможного выхода из ЕАЭС

Расходы Армении на закупку газа могут вырасти на 69% в случае выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Годовая стоимость импорта топлива увеличится с 389 до 657,5 миллиона долларов. Такие расчёты приводятся в докладе Евразийского межправительственного совета о возможных последствиях приостановления членства республики в объединении.

«По сравнению с действующей базовой ценой 177,5 долл. США за 1 тыс. куб. м рост цены составит порядка 69%», — говорится в документе.

Авторы доклада рассчитали последствия перехода на стоимость газа в 300 долларов за тысячу кубометров при сохранении прежних объёмов поставок. Дополнительные расходы составят 268,5 миллиона долларов ежегодно. При этом реальная цена топлива может оказаться ещё выше в зависимости от ситуации на рынке.

Подорожание энергоресурсов увеличит затраты предприятий и населения, а в перспективе негативно отразится на инфляции и ВВП Армении. Кроме того, в случае приостановления членства в ЕАЭС республика может потерять значительную часть экспортных доходов. Согласно расчётам, поставки армянских товаров на рынки объединения сократятся на 65,8%, или более чем на два миллиарда долларов.

Документ подготовили представители России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии на фоне стремления Еревана вступить в Евросоюз. 20 октября доклад направили в Евразийскую экономическую комиссию для последующей передачи руководителям стран объединения.

Ранее Life.ru сообщал, что глава Минэнерго России Сергей Цивилёв предупредил Армению о возможной потере льготных цен на российский газ при вступлении в ЕС. Министр подчёркивал, что Еревану необходимо заранее оценить экономические последствия смены интеграционного курса.