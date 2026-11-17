В Чёрном море затонул газовоз GAS HUSKY, следовавший под флагом Либерии. Судно потерпело крушение в исключительной экономической зоне Болгарии, примерно в 50 морских милях от побережья. На месте происшествия обнаружили спасательный плот с людьми, продолжается операция по эвакуации экипажа. Об этом сообщает болгарский портал Maritime.bg.

Газовоз исчез с радаров вскоре после полуночи 17 ноября. В 08:02 по местному времени (09:02 мск) сработал его аварийный радиобуй, передающий сигнал о бедствии. К поискам подключились Военно-воздушные силы Болгарии. В 10:25 из Балчика вылетел штурмовик Су-25, экипаж которого обнаружил в районе крушения спасательный плот с людьми. После этого военные направили к месту происшествия вертолёт Cougar.

Вскоре к поисковой операции присоединился второй Су-25. Спасательные службы продолжают обследование акватории и эвакуацию моряков. На борту GAS HUSKY находились 19 членов экипажа. Судно следовало из египетской Александрии в румынский порт Мидия. На момент происшествия газовоз, предположительно, шёл без груза.

Причины кораблекрушения устанавливаются. Румынская морская администрация сообщила о возможном ударе беспилотников по газовозу, однако болгарские власти пока не подтвердили эту версию. Информации о завершении спасательной операции и судьбе всех моряков ещё нет.

Ранее Life.ru сообщал о спасении 12 моряков с затонувшего у Болгарии сухогруза BETUL 8. Судно перевозило около трёх тысяч тонн пшеницы из Румынии в Египет и потерпело крушение 16 ноября. На помощь экипажу направили корабли Болгарии, Румынии и Турции, а также военную авиацию. Всех находившихся на борту граждан Турции и Азербайджана удалось эвакуировать.