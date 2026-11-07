Россия и Иран могут построить новый газопровод мощностью до 110 миллиардов кубометров в год. Реализацию масштабного энергетического проекта предполагается разделить на несколько этапов, причём первые 55 миллиардов кубометров мощности Тегеран рассчитывает обеспечить в течение двух-трёх лет. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали в эфире государственного телевидения.

По словам дипломата, в долгосрочной перспективе страны намерены создать отдельную магистраль для транспортировки российского газа. Её итоговая мощность должна составить 110 миллиардов кубометров ежегодно.

На первоначальном этапе Москва и Тегеран рассматривают использование уже существующей газотранспортной инфраструктуры. Однако для запуска поставок потребуется восстановить часть трубопроводов и согласовать технические вопросы с Азербайджаном, через территорию которого должен пройти газ.

Чтобы ускорить начало сотрудничества, стороны обсуждают альтернативный механизм. Речь идёт о своповых операциях, при которых Россия будет направлять газ на север Азербайджана, а эквивалентный объём топлива поступит в Иран с юга республики. Такой подход позволит начать обмен поставками без ожидания завершения строительства новой магистрали.

Энергетическое сотрудничество Москвы и Тегерана активно развивается с 2024 года, когда «Газпром» и Национальная иранская газовая компания подписали стратегический меморандум. В начале 2025 года стороны согласовали маршрут через Азербайджан. Прежде максимальный перспективный объём поставок оценивался в 55 миллиардов кубометров ежегодно.

В конце октября 2026 года министр энергетики России Сергей Цивилёв подтвердил, что Москва обсуждает своповые поставки с Азербайджаном и Ираном. По его словам, страны заинтересованы в реализации проекта, однако компаниям ещё предстоит решить ряд сложных технических вопросов.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин обсудил с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи строительство газопроводов и поставки российского топлива. Иранский представитель пояснил, что импорт газа поможет стране преодолеть внутренний дефицит энергоресурсов, а в перспективе откроет возможности для их продажи соседним государствам.