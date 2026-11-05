Президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи обсудили поставки российского газа в исламскую республику и строительство необходимой инфраструктуры. Об этом сообщил сам иранский представитель, слова которого приводит государственное телевидение IRIB.

По словам Резаи, стороны рассмотрели возможность прокладки газопроводов из России в Иран. Предполагается, что поставки помогут Тегерану справиться с нехваткой топлива, а в дальнейшем позволят продавать российский газ соседним государствам.

«Также обсуждался вопрос строительства газопроводов из России в Иран, чтобы Иран смог устранить дефицит газа, а также чтобы мы могли продавать российский газ окружающим странам», — сказал Резаи, его слова приводит иранское гостелевидение IRIB.

Ещё одной темой переговоров стал международный транспортный коридор «Север — Юг», в частности строительство железной дороги Решт — Астара. Резаи сообщил, что иранский министр дорог и городского развития в ближайшее время подпишет исполнительный контракт по этому проекту.

Помимо экономического сотрудничества, Путин и Резаи обсудили ситуацию с региональной безопасностью. Иранский представитель рассказал о консультациях по обстановке после войны и возможных механизмах обеспечения стабильности в регионе.

Ранее Life.ru рассказывал, почему Иран заинтересован в поставках российского газа. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснял, что с наступлением холодов потребление топлива в стране растёт, а быстро наращивать собственную добычу сложно.