«Газпром» завершил основные работы по обустройству Харасавэйского месторождения на Ямале. Первый газ уже поступил в магистраль, пишет администрация ЯНАО.

Подача топлива по трубопроводу «Харасавэй — Бованенково» состоялась в рамках комплексных испытаний. На ключевых производственных объектах закончены основные строительно-монтажные и пусконаладочные мероприятия. Полноценную промышленную разработку компания планирует начать в 2026 году.

К настоящему моменту уже введена в эксплуатацию необходимая вспомогательная инфраструктура. В частности, готовы объекты геофизического и авиационного обеспечения, а также системы жизнеобеспечения и социально-бытового назначения. Само месторождение расположено севернее Бованенковского, преимущественно на суше полуострова и частично в акватории Карского моря.

По объёму запасов Харасавэй относится к категории уникальных — около 2 трлн кубометров природного газа. После выхода на проектную мощность ежегодная добыча из сеноман-аптских залежей должна составить 32 млрд кубометров. Масштабное освоение территории стартовало ещё в 2019 году, однако впоследствии компания получила возможность определять сроки ввода новых мощностей с учётом потребностей рынка.