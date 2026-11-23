Запасы газа в европейских подземных хранилищах продолжают сокращаться на фоне отопительного сезона. По данным Gas Infrastructure Europe на 21 ноября, приведённым «Газпромом», разница с прошлогодним уровнем составляет 11,1 млрд кубометров.

В компании отметили, что особенно заметно снижение резервов в Нидерландах: заполненность местных подземных хранилищ опустилась ниже 60%.

В «Газпроме» предупредили, что недостаточный объём накопленного топлива увеличивает зависимость европейских стран от внешних поставок в период максимального зимнего потребления.

Европа перешла к отбору газа из подземных хранилищ 28 октября. К моменту достижения осеннего максимума их заполненность составляла 74,96%. С тех пор запасы продолжили сокращаться.

С 1 по 21 ноября суммарный отбор газа достиг 6,5 млрд кубометров. При этом этот показатель оказался ниже значений за аналогичный период 2016 и 2024 годов. Одной из причин стало относительно тёплое для середины ноября время, однако на текущей неделе в регионе ожидается заметное похолодание.

По оценке компании, дальнейшее снижение резервов может усилить зависимость европейского рынка от стабильности внешних поставок именно тогда, когда потребность в топливе достигнет сезонного пика.

Ранее Life.ru сообщал, что глава «Газпрома» Алексей Миллер допустил рост стоимости газа в Европе до 2500 долларов за тысячу кубометров в случае холодной зимы. Такой прогноз он связывал с увеличением спроса на топливо в период наиболее интенсивного отопления.