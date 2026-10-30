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Регион
Опубликовано 30 октября, 13:07

Миллер допустил рост цен на газ в Европе до $2500 при холодной зиме

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Стоимость газа в Европе может подскочить до 2500 долларов за тысячу кубометров в случае холодной зимы. Такой прогноз озвучил глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его оценке, речь идёт о пиковых значениях в период наиболее высокого потребления топлива.

«Можно ожидать, что в случае холодной зимы цена на газ в Европе в пиках будет достигать 2 500 долларов за тысячу кубометров», — приводит слова Миллера пресс-служба «Газпрома».

Руководитель компании обратил внимание, что европейский рынок уже превзошёл ценовые ожидания западных аналитиков. Эксперты прогнозировали стоимость газа на уровне 1200 долларов за тысячу кубометров лишь в разгар осенне-зимнего сезона, однако эта отметка была преодолена ещё в октябре.

Ранее Миллер предупреждал, что высокие цены на европейском газовом рынке могут сохраниться надолго. По его мнению, зарубежные специалисты недооценивают масштаб факторов, влияющих на стоимость топлива, а также время, необходимое для проявления их последствий.

Ситуация обострилась на фоне нового скачка биржевых котировок. 28 октября газ в Европе впервые с декабря 2022 года подорожал более чем до 1150 долларов за тысячу кубометров. Одной из причин нынешнего роста цен стал конфликт на Ближнем Востоке, повлиявший на поставки энергоносителей.

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Ранее Life.ru рассказывал, что глава французской TotalEnergies Патрик Пуянне предупредил о наступлении опасного периода на газовом рынке Европы. По его словам, с приближением зимы ситуация осложняется ростом цен и усиливающейся конкуренцией с Азией за поставки сжиженного природного газа.

Больше новостей о ценах на энергоресурсы и ситуации на международных рынках — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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