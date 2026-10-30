Миллер допустил рост цен на газ в Европе до $2500 при холодной зиме

Стоимость газа в Европе может подскочить до 2500 долларов за тысячу кубометров в случае холодной зимы. Такой прогноз озвучил глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его оценке, речь идёт о пиковых значениях в период наиболее высокого потребления топлива.

«Можно ожидать, что в случае холодной зимы цена на газ в Европе в пиках будет достигать 2 500 долларов за тысячу кубометров», — приводит слова Миллера пресс-служба «Газпрома».

Руководитель компании обратил внимание, что европейский рынок уже превзошёл ценовые ожидания западных аналитиков. Эксперты прогнозировали стоимость газа на уровне 1200 долларов за тысячу кубометров лишь в разгар осенне-зимнего сезона, однако эта отметка была преодолена ещё в октябре.

Ранее Миллер предупреждал, что высокие цены на европейском газовом рынке могут сохраниться надолго. По его мнению, зарубежные специалисты недооценивают масштаб факторов, влияющих на стоимость топлива, а также время, необходимое для проявления их последствий.

Ситуация обострилась на фоне нового скачка биржевых котировок. 28 октября газ в Европе впервые с декабря 2022 года подорожал более чем до 1150 долларов за тысячу кубометров. Одной из причин нынешнего роста цен стал конфликт на Ближнем Востоке, повлиявший на поставки энергоносителей.

Ранее Life.ru рассказывал, что глава французской TotalEnergies Патрик Пуянне предупредил о наступлении опасного периода на газовом рынке Европы. По его словам, с приближением зимы ситуация осложняется ростом цен и усиливающейся конкуренцией с Азией за поставки сжиженного природного газа.