Глава TotalEnergies считает, что ЕС вошёл в «опасный период» на рынке газа

Европа вступает в опасный период на газовом рынке из-за резкого роста цен и усиливающейся конкуренции с Азией за доступные поставки топлива. Стоимость газа уже достигала 100 евро за мегаватт-час, а с приближением зимы ситуация может осложниться. Об этом заявил глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне во время телеконференции.

По словам руководителя компании, нынешняя ценовая ситуация становится серьёзным политическим сигналом для европейских властей. Особенно тревожным фактором он назвал начало отопительного сезона, когда потребление газа традиционно достигает пиковых значений.

«Я бы сказал, совершенно очевидно, что мы вступаем в опасный период. Мы уже видели, что цена достигла 100 евро за МВт ч», — отметил Пуянне.

Дополнительное давление на рынок оказывает борьба за свободные партии сжиженного природного газа. Европа вновь конкурирует с азиатскими покупателями, причём европейские страны, по словам главы TotalEnergies, готовы платить больше, чтобы перенаправить поставки в свою пользу.

На этом фоне 28 октября биржевые цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года превысили отметку 100 евро за мегаватт-час. Подорожание связано в том числе с перебоями поставок СПГ из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Ситуацию осложняет и недостаточный объём запасов перед зимой. Европейские подземные хранилища заполнены примерно на 75%, а в Германии показатель находится около 60%. Это делает рынок особенно чувствительным к похолоданию и новым перебоям с поставками.

Высокие цены уже увеличивают расходы европейской промышленности. Дальнейшее подорожание газа может отразиться и на счетах домохозяйств, поскольку стоимость оптовых закупок постепенно переносится в потребительские тарифы.