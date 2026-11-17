Госдума приняла в первом чтении законопроект, повышающий предельный возраст пребывания женщин на военной службе с 45 до 50 лет. Инициативу внесло правительство России, предложившее изменить действующие нормы закона «О воинской обязанности и военной службе».

Поправки также затронут женщин, находящихся в запасе. Для обладательниц офицерских званий возрастную планку планируется поднять с 50 до 55 лет, а для военнообязанных с другими званиями — с 45 до 50 лет.

Как поясняют авторы инициативы, действующие ограничения не всегда позволяют женщинам накопить необходимую выслугу для получения военной пенсии и других социальных гарантий.

В частности, военнослужащая, заключившая контракт в возрасте 25–30 лет, при отсутствии льготного исчисления выслуги может достичь предельного возраста раньше, чем получит право на пенсионное и жилищное обеспечение. Дополнительные пять лет службы должны решить эту проблему.

Законопроект предусматривает переходные положения для женщин, заключивших контракты до вступления новых правил в силу. За ними сохранят возможность увольнения по прежним возрастным основаниям.

Если документ пройдёт оставшиеся стадии рассмотрения и будет подписан президентом, изменения начнут действовать с 1 января 2027 года.

Ранее Life.ru сообщал о принятии Госдумой закона, увеличивающего на пять лет предельный возраст пребывания в запасе для ряда воинских званий. Изменения затронули солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.